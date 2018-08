Sorpreso mentre usciva dai box in una zona diversa dalla sua, aveva 125 chili di hashish

Lo hanno riconosciuto, essendo ben noto alle forze dell'ordine, e hanno immediatamente capito che c'era qualcosa che non andava. L'uomo stava uscendo da uno spazio di box in via San Giorgio, a Rho, ma non è di quella zona. Così i carabinieri della stazione locale, che erano lì per un banale atto di notifica ad un'altra persona, hanno deciso di controllarlo.

Lui, un pregiudicato di 42 anni, non si è affatto scomposto. Nell'auto con cui stava uscendo dalla rampa, una Nissan Juke, non aveva nulla se non - appunto - le chiavi di un garage. I militari hanno quindi deciso di ispezionarlo e, all'interno di un'altra vettura parcheggiata dentro, hanno trovato della droga.

Per l'esattezza un chilo e 200 grammi di cocaina all'interno di un borsone, divisa in 13 sacchetti, e ben 125 chili di hashish in panetti collocati in alcuni scatoloni nel bagagliaio della vettura posteggiata.

Il 42enne è quindi finito a San Vittore. I suoi precedenti, peraltro, erano sempre per droga.