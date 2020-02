"Siamo turisti in vacanza": coppia con l'auto piena di cocaina, arrestati

Al controllo stradale da parte dei carabinieri, a Garbagnate Milanese, l'uomo e la donna albanesi, entrambi 29enni, hanno riferito di trovarsi in Italia in vacanza; ma i loro atteggiamenti erano piuttosto sospetti e così i militari hanno proceduto con una perquisizione dell'automobile su cui viaggiavano, un'auto a noleggio.

E' successo alle due di pomeriggio di giovedì 30 gennaio. La perquisizione ha dato "i suoi frutti": nell'auto c'erano 76 dosi di cocaina per un totale di 38 grammi, oltre a 1.430 euro in contanti, tutto dentro un sacchetto nascosto in un vano sotto lo sterzo del veicolo.

La donna, inoltre, è stata trovata in possesso di un tesserino rilasciato dalla polizia albanese e ha riferito di essere un ispettore in aspettativa. Entrambi sono stati arrestati dai carabinieri.