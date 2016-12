Pusher di 23 anni arrestato al Parco Sempione: cerca di fuggire picchiando gli agenti

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato al Parco Sempione verso l'una di pomeriggio di mercoledì 21 dicembre.

Il giovane è stato controllato da una volante: aveva diciannove grammi di hashish. Durante il controllo ha dato in escandescenza e ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti nel tentativo di fuggire, ma è stato bloccato e ammanettato: risponderà anche di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, oltre che di detenzione di droga per lo spaccio. In merito a questo, il 23enne ha già diversi precedenti. Addosso gli è stato trovato anche un coltellino multiuso.