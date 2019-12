Milano, preso lo "spacciatore ciclista": in bici a spacciare eroina al distributore di benzina

Nel passato le rapine. Oggi, la droga. Un uomo di trentasei anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio dalla Squadra Mobile di Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A bloccarlo sono stati gli agenti della VI sezione, guidati dal dirigente Massimiliano Mazzali, che stavano effettuando servizi anti droga in zona Rogoredo.

Verso le 13.30, i poliziotti hanno visto il 36enne arrivare a bordo di una bici a un distributore di benzina di via Cassinis. Il "ciclista" è stato immediatamente raggiunto da una decina di persone, che evidentemente erano in sua attesa. L'intervento degli agenti ha messo tutti in fuga, ma per il pusher non c'è stato scampo: gli investigatori lo hanno bloccato e addosso gli hanno trovato diciassette involucri di eroina - peso totale di nove grammi - e nove "palline" di cocaina, per un peso di due grammi e mezzo.

Il pusher, poi finito in manette, è una vecchia conoscenza della polizia. Il suo primo precedente, infatti, risale all'ormai lontanissimo 2003, quando - a soli venti anni - aveva messo a segno una rapina. Nel corso degli anni ha collezionato diversi guai per rapine in supermercati e negozi, ma evidentemente adesso aveva "spostato" i suoi affari in altri campi.