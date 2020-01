Milano, pusher preso mentre vende eroina a due fratelli: la droga nascosta in una fioriera

Un uomo di trentasette anni, un cittadino tunisino, è stato arrestato martedì mattina dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A bloccarlo, verso le 11, sono stati gli agenti della VI sezione della Squadra Mobile, che stavano effettuando dei servizi di controllo tra Rogoredo, Corvetto e Porto di mare. I poliziotti hanno sorpreso il 37enne mentre vendeva una dose da 0,3 grammi di eroina a due fratelli italiani che lo avevano raggiunto in via Fabio Massimo.

Gli agenti avevano anche notato che prima di effettuare lo scambio droga soldi, il pusher si era chinato accanto a una fioriera come a voler raccogliere qualcosa. E in effetti, nascosti nel vaso, i poliziotti hanno trovato altri 8.5 grammi di eroina. A quel punto, per lo spacciatore sono scattate le manette e l'arresto.

La stessa sorte, sempre nella giornata di martedì, è toccata a un 20enne cinese che gli stessi agenti hanno sorpreso a spacciare shaboo fuori da un cinema in viale Piave, in pieno centro. Il ragazzo aveva con sé 184 dosi di metanfetamina, che avrebbe venduto a 25 o 30 euro ciascuna.