Ricomincia lo spaccio dopo il lockdown: preso un pusher in strada a Gaggiano

Con l'allentamento del lockdown sembra ripresa a pieno ritmo anche l'attività illecita dello spaccio di sostanze stupefacenti, a Milano e nell'hinterland. E le forze dell'ordine hanno a loro volta ripreso "a tempo pieno" i controlli del caso. Come a Gaggiano (Città Metropolitana di Milano) dove i carabinieri hanno arrestato un giovane "pusher" sorpreso con la droga.

E' successo martedì 12 maggio. I militari della stazione di Rosate stavano sorvegliando il territorio quando hanno notato un 19enne che si aggirava con un fare sospetto. Così hanno deciso di controllarlo e perquisirlo. Poiché aveva della droga con sé, come da prassi hanno perquisito anche la sua abitazione, trovando 90 grammi di cocaina, il materiale per suddividere e confezionare le dosi e 530 euro in contanti, di cui il giovane (che ha precedenti) non ha saputo dare giustificazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Droga e soldi sono stati sequestrati, mentre il giovane è stato arrestato per spaccio.