Agli arresti domiciliari per spaccio, continua a vendere droga: arrestato dai carabinieri

Era agli arresti domiciliari per spaccio e secondo i carabinieri, nonostante la misura cautelare, avrebbe continuato a vendere sostanze stupefacenti. Risultato? Le manette. È successo nella serata di martedì 17 aprile a Garbagnate Milanese, nei guai un cittadino albanese di 38 anni.

I militari dell'Arma, come riportato in una nota diramata dalla compagnia di Rho, avevano saputo dai vicini di casa che l'uomo riceveva di continuo visite di diversi giovani. Persone che, come ricostruito dagli investigatori, si trattenevano per diverso tempo all'interno dell'abitazione. Nella serata di martedì è scattato il blitz: i carabinieri, dopo un’attività di osservazione iniziata nel primo pomeriggio, hanno fatto irruzione nell'appartamento trovando 167 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento delle dosi.

Non solo: sono stati trovati anche Oltre 2mila euro, contanti "provento dell'attività di spaccio", precisano i carabinieri. L'uomo è stato arrestato e nelle prossime ore sarà giudicato per direttissima dai giudici del tribunale di Milano