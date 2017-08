Sorpreso con quasi 50 grammi tra marijuana e hashish: arrestato pusher

Aveva in tasca sedici grammi di hashish e ne nascondeva altri trenta a casa: è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nel tardo pomeriggio di sabato in via Giovanni da Cermenate Milano. Protagonista del fatto: un cittadino marocchino di 23 anni, irregolare sul territorio italiano.

L'uomo, come riferito dai militari del comano provinciale di Milano, è stato notato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di porta Magenta mentre si intratteneva con un presunto cliente. È scattata il controllo e poi la perquisizione durante la quale è stato trovato lo stupefacente. Gli accertamenti sono proseguiti anche nell'abitazione del ragazzo dove sono stati trovati altri 20 grammi di hashish, 10 di marijuana e diverse banconote per un totale di 765 euro.

Per il giovane sono scattate le manette. Nella giornata di lunedì sarà giudicato per direttissima dal tribunale di Milano.