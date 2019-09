Droga alle Groane: aveva 21 dosi di cocaina in macchina, arrestato

Con la sua Renault Clio s'aggirava per le strade intorno al Parco delle Groane, una zona nota per lo spaccio di stupefacenti. Un girovagare strano, che ha insospettito i carabinieri di pattuglia. I militari, alla fine, hanno deciso di fermarlo nella zona di Garbagnate Milanese, alle quattro di pomeriggio di giovedì, per fare un controllo.

Il protagonista è un albanese di 26 anni che finora non avava mai avuto guai con la giustizia, e che ufficialmente in Italia è senza fissa dimora ma regolare. In auto aveva 21 dosi di cocaina già pronte da vendere: 10 nel posacenere e 11 nel vano del cruscotto. Tutto per non più di una dozzina di grammi di droga.

Arrestato

Con sé anche contanti per cinquanta euro. I carabinieri lo hanno arrestato per spaccio e l'hanno portato in camera di sicurezza della stazione di Garbagnate in attesa del processo per direttissima.