Mamma e figlio spacciano droga insieme: controllati e arrestati dalla polizia

Mamma e figlio complici di spaccio di droga. E' la scena che si è presentata agli agenti di polizia nel pomeriggio di venerdì 15 novembre in viale Caterina da Forlì, zona Bande Nere, quando hanno deciso di procedere con il controllo di una Volkswagen T-Roc parcheggiata in strada.

La donna, una sessantenne, aveva con sé un grammo e mezzo di cocaina mentre il figlio, un 28enne, 600 euro in contanti. Insieme a loro c'era anche il figlio di due anni del 28enne. Come sempre in questi casi, i poliziotti hanno deciso di controllare anche le abitazioni di mamma e figlio, trovando in tutto 26 grammi di cocaina, 14 grammi di marijuana, due grammi di hashish e 1.400 euro in contanti, oltre al materiale per confezionare le dosi di stupefacente.

I due, che "vantano" precedenti per droga, sono stati arrestati mentre il bambino è stato affidato alla madre, che è risultata estranea al giro di spaccio.