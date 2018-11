Presa banda di narcos: droga dal Sudamerica grazie a operai "amici" a Malpensa, 7 arresti

Qualcuno si occupava di trovare la droga direttamente in Sudamerica. Qualcun altro, sfruttando il proprio lavoro, faceva in modo che quei pacchi passassero tranquillamente in aeroporto.

Sette uomini sono stati arrestati mercoledì mattina dalla polizia di Busto Arsizio, che ha dato esecuzione ai provvedimenti di cattura richiesti dalla procura distrettuale antimafia di Milano che ha scoperto e sgominato una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata al traffico transnazionale di droga.

L'organizzazione - stando a quanto riferito dal Commissariato - aveva al proprio vertice un latitante di origini calabresi, che aveva stabilito la propria base logistica proprio a Busto Arsizio. Parte integrante del gruppo sarebbero stati alcuni addetti allo scarico merci dell'aeroporto di Malpensa che facevano in modo di far arrivare in Italia, direttamente dal Sudamerica, le partite di droga.

La cocaina veniva poi spacciata in Lombardia e in Sardegna, dove la banda aveva un altro referente.