Lainate, sorpreso con la droga fuori da un negozio: arrestato 21enne

Controllato fuori da un negozio di via Barbaiana, a Lainate, è stato sorpreso con meno di un grammo di marijuana. I carabinieri, sospettando di trovarsi di fronte ad uno spacciatore, hanno quindi deciso di perquisire casa sua. E lì hanno avuto conferma di quanto avevano immaginato: quasi 200 grammi della stessa sostanza dentro alcuni barattoli in cucina, e poi un bilancino di precisione e altro materiale per confezionare le dosi.

Tutto quanto è stato sottoposto a sequestro. L'uomo, invece, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri. Si tratta di un 21enne già noto alla giustizia e ufficialmente senza lavoro.