Milano, nasconde un bazar della droga in casa: trovato con 25mila euro di Crystal meth

Un vero e proprio bazar della droga. Ecstasy, Ketamina ma anche Crystal Meth (la droga di Breaking bad). E per lui — 34enne di origini cinesi — sono scattate le manette. È successo nei giorni scorsi a Milano.

I ghisa sono arrivati a lui in seguito a un appostamento davanti a un palazzo in zona viale Jenner. Passando al setaccio l'appartamento e l'auto sono stati trovati 25mila euro in Crystal Meth (circa 100 grammi), poi 30 di ecstasy e 30 di Ketamina che, secondo quanto riferito dalla Locale, veniva "utilizzata per il taglio delle sostanze stupefacenti".

Sempre nei giorni scorsi gli agenti dell’Unità contrasto stupefacenti di Piazzale Beccaria hanno portato a termine altre due operazioni. Il bilancio è di tre persone arrestate e quasi mezzo chilo di droga sequestrato.

Milano, pusher arrestato in viale Molise

In viale Molise un 50enne di origini marocchine, invece, è stato arrestato dopo un pedinamento. Gli agenti della Locale, dopo aver visto l’uomo che accostava per far salire una persona, hanno seguito l’auto e notato che il passeggero prelevava un pacchetto dal sedile posteriore, mentre il guidatore nascondeva qualcosa dietro al parasole. Fermata l’auto, il passeggero ha consegnato spontaneamente 48 grammi di hashish e ha riferito di avere appena pagato 250 euro. È stato dunque perquisito l’appartamento del presunto pusher dove sono stati trovati 1.365 euro e, in cantina, altri circa 280 grammi di hashish.

Lorenteggio, arrestato uno spacciatore

L’ultimo arresto è avvenuto invece in un appartamento nella zona di via Lorenteggio, anche in questo caso a seguito di un appostamento. Un uomo italiano di circa 40 anni è stato colto in flagranza mentre vendeva hashish a una ragazza minorenne sulla porta di casa. Dalla successiva perquisizione dell’appartamento sono stati rinvenuti 42 grammi di hashish sul davanzale della finestra, un bilancino e 90 grammi di marijuana nascosta in un armadietto del soggiorno.