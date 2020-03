Spacciavano shaboo, ketamina e altre droghe nella "movida" di Milano: arrestati in quattro

Sgominata una banda che era dedita allo spaccio di diverse droghe nella "piazza" di Milano, ma non solo. L'operazione è stata compiuta dal personale della polizia meneghina, che ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per quattro cinesi.

Gli arrestati rispondono di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Secondo quanto viene riferito da via Fatebenefratelli, i quattro spacciavano varie sostanze quali ketamina, ecstasy, shaboo e marijuana.

La droga era destinata sia a persone della comunità cinese sia a sudamericani frequentatori della "movida" milanese. All'esecuzione dell'ordinanza ha collaborato anche la squadra mobile della questura di Roma.