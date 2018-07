Pusher con la droga tra gli slip: fermato mentre gira in bicicletta

E' stato notato mentre era in sella ad una bicicletta a Legnano: gli agenti si sono palesati e lui ha assunto un atteggiamento particolarmente sospetto, così hanno deciso di controllarlo meglio e lo hanno fermato. Il giovane (un incensurato di 22 anni) "emanava" un forte odore, inconfondibile.

Lui stesso, vistosi alle strette, ha tirato fuori dagli slip un involucro con quasi 20 grammi di marijuana, mentre nel portafogli aveva circa 300 euro in banconote da 10 euro ciascuna.

Gli agenti del commissariato di Legnano hanno ritenuto di trovarsi davanti un pusher e così hanno deciso di perquisire la sua abitazione: in casa, precisamente nella camera da letto dentro uno zaino, hanno trovato l'occorrente per preparare le dosi (il materiale per confezionarle e un bilancino di precisione) ed anche più di 57 grammi di marijuana e più di 18 grammi di hashish.

Inevitabile l'arresto in flagranza per il 22enne. E' successo nel tardo pomeriggio del 19 luglio.