Spaccia marijuana a minorenni: arrestato nell'hinterland di Milano

I carabinieri lo hanno sorpreso durante un normale giro di perlustrazione: stava vendendo marijuana, in quel frangente a un minorenne. E sono intervenuti per bloccarlo. E' successo nella mattinata del 3 luglio a Novate Milanese, in via Cadorna.

La successiva perquisizione a casa del pusher (un ventenne pregiudicato di nazionalità italiana) ha permesso di trovare (e sequestrare) trentaquattro grammi, sempre di marijuana, e il materiale necessario per confezionare le dosi.

Il ventenne è stato portato a San Vittore con l'accusa di spaccio aggravato (perché il compratore aveva 17 anni).