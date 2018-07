Spacciano hashish in vacanza a Ostuni: arrestata giovane coppia di Milano

Erano in vacanza a Ostuni, in provincia di Brindisi, e sono stati sorpresi a spacciare droga dalla polizia, che li ha arrestati e posti ai domiciliari. Protagonisti due fidanzati milanesi di 28 e 19 anni. L'intervento è stato portato a termine lunedì 16 luglio. Gli agenti hanno sorpreso il ragazzo insieme ad un altro giovane mentre confabulavano davanti a un portone nel centro di Ostuni, per poi salutarsi. Sospettando ci fosse stato un passaggio di droga, li hanno fermati e poi sono saliti in casa, dove si trovava la 19enne.

Tutti e tre si sono mostrati parecchio agitati e ciò ha insospettito i poliziotti, che hanno perquisito l'appartamento e loro stessi. Risultato: 26 grammi e mezzo di hashish in un comodino della camera da letto, un bilancino di precisione e la prova della cessione: il 28enne aveva 20 euro, l'altro ragazzo un grammo e mezzo di hashish, tra l'altro di tipo Bourbouka, particolarmente pregiato.

Il giovane, F.C., e la sua fidanzata, G.G., sono stati arrestati per spaccio di droga: successivamente la procura di Brindisi ha confermato l'arresto e ha disposto per entrambi i domiciliari nelle rispettive abitazioni.