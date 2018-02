Anziano di 71 anni invalido diventa spacciatore di cocaina: la droga nascosta tra le lenzuola

Un uomo di settantuno anni, originario di Napoli e residente in zona Fulvio Testi a Milano, è stato denunciato dai carabinieri di Desio per detenzione e spaccio di stupefacenti .

Nonostante l’età ormai non più giovanissima e i problemi di salute - il settantunenne risulta essere invalido civile -, l'anziano pusher sarebbe stato il "titolare" di una importante attività di spaccio sopratutto tra i cittadini di Paderno Dugnano.

A incastrare lo spacciatore sono stati i militari, che in casa dell'uomo hanno trovato cento grammi di cocaina. La droga, già pronta per essere venduta, era nascosta in un armadio tra le lenzuola profumate.