Sorpreso a spacciare al parco dai poliziotti in moto: arrestato durante la quarantena

Non si ferma, nemmeno nel periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus, l'attività di controllo antidroga da parte delle forze dell'ordine. A Milano, nel quartiere di Affori, un giovane di 28 anni è stato arrestato per spaccio di droga: l'operazione è stata compiuta dai poliziotti in moto nel pomeriggio di venerdì 10 aprile, intorno alle tre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' successo in via Luigi Martini. Gli agenti si sono introdotti all'interno del parco attiguo e hanno sorpreso il 28enne (che non ha precedenti) insieme ad un altro uomo, che è scappato. I poliziotti hanno allora perquisito la sua abirtazione di via Donizetti trovando 230 euro in contanti, il materiale per il confezionamento della droga e vari stupefacenti: 38 grammi di hashish, 12 di marijuana, due dosi di mdma, 6 grammi di ketamina e 1,5 grammi di ecstasy. Il giovane è stato quindi arrestato.