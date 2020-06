Milano, "ufficio" al parco per confezionare le dosi da vendere: pusher arrestato dalla polizia

Aveva allestito nel parchetto pubblico il suo personalissimo "ufficio". Ma, purtroppo per lui, le sue mosse non sono sfuggite a un passante prima e agli agenti poi. Un uomo di 32 anni, cittadino nigeriano con precedenti, è stato arrestato lunedì sera dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso "al lavoro" in piazza Aspromonte.

I guai per lui sono iniziati verso le 20.30, quando un cittadino ha segnalato al 112 la presenza nei giardinetti di un uomo che maneggiava una busta e sembrava confezionare qualcosa. Quando sono arrivate le Volanti, il 32enne ha cercato di allontanarsi frettolosamente, ma è stato subito raggiunto e bloccato.

Nella tasca dello zaino che aveva con sé, i poliziotti hanno trovato una busta della spesa con all'interno 34 dosi marijuana - per un peso di 48 grammi - già pronte per essere spacciate, che il pusher aveva confezionato proprio nel parchetto. L’uomo aveva anche un paio di forbici e dei sacchetti di plastica per le altre dosi. In più nel suo portafogli gli agenti hanno scoperto anche una banconota di 50 euro falsa. La sera di lavoro del 32enne è quindi finita in cella.

Foto - La droga sequestrata