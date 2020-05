Alla guida di notte per spacciare, cerca di liberarsi della droga: arrestato

Erano le 5 di lunedì 11 maggio quando un ragazzo di 22 anni è stato fermato sulla strada provinciale 104, nella frazione Bettola, a Pozzo d'Adda dai carabinieri, che lo hanno arrestato per spaccio. A bordo della sua auto circa 80 grammi di hashish, suddivisa in 4 dosi, 290 euro in contanti e un bilancino di precisione.

A sottoporre il giovane a un controllo i militari di Cassano d'Adda. Alla vista della radiomobile, il 22enne - un italiano residente a Vimodrone con precedenti specifici - ha cercato di allontanarsi per liberarsi dello stupefacente, ma senza successo.

Dopo che nel veicolo, una Volkswagen Golf, sono stati trovati droga e denaro all'interno di un marsupio, il pusher è stato tratto in arresto. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Nella mattinata di lunedì il ragazzo è stato giudicato per direttissima e posto agli arresti domiciliari.