Spacciavano cocaina ed eroina nascondendosi nelle risaie

Avevano organizzato un giro di spaccio di droga nelle risaie della Lomellina, attirando in pochi mesi un grande numero di acquirenti sia dal Milanese sia dall'Alessandrino e dal Novarese, oltre che naturalmente dalla provincia di Pavia. Vendevano la "brutta" (eroina) e la "bella" (cocaina) ricavando almeno cinquemila euro al giorno, secondo i calcoli dei carabinieri di Vigevano che hanno bloccato l'attività, dopo mesi d'indagine (operazione "Riso Amaro"), coordinati dal pm di Pavia Andrea Zanoncelli e arrestando tre marocchini. L'eroina veniva venduta a 20 euro al grammo, la cocaina a 60 euro al mezzo grammo.

Tra i clienti anche almeno dieci minorenni. I tre arrestati non andavano per il sottile: con la minaccia delle armi intimidivano i clienti che avevano da ridire sulla qualità dello stupefacente e - tra di loro - erano frequenti i litigi, sia su chi fosse il "capo" della banda (per stabilirlo si basavano sul criterio del numero di acquirenti "fidelizzati") sia su chi dovesse materialmente consegnare ai tossicodipendenti la droga: un ruolo, questo, piuttosto pesante perché comportava restare nella risaia, in acqua, molte ore al giorno.

In una occasione c'è stato anche un tentativo di investimento in auto da parte di due degli arrestati nei confronti del terzo, colpevole di avere rivelato ad alcuni conoscenti di Corsico (anch'essi spacciatori) il giro d'affari nelle risaie del Vigevanese. In carcere sono finiti il 28enne E.J., detto "Ale il Pallido", residente a Corsico; il 29enne A.B., detto "Il Piccolo" o "Barba", ufficialmente residente in Marocco ma di fatto gravitante a Vigevano; e M.M., detto "Lo Scuro", 25enne abitante a Milano in zona Giambellino.

LE INDAGINI - VIDEO