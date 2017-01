Blitz al boschetto dello spaccio a Rogoredo: sei indagati, sette fogli di via obbligatori

Controlli straordinari al boschetto dello spaccio a Rogoredo, vicino a via Sant'Arialdo. Lo segnala la questura di Milano. L'intervento è iniziato all'una e mezza del pomeriggio di mercoledì 11 gennaio. Gli agenti di polizia hanno identificato ventidue persone: otto stranieri (di cui tre regolari sul territorio) e quattordici italiani.

VIDEO | Il blitz dei poliziotti

Dei cinque stranieri irregolari, tre saranno rimpatriati (con accompagnamento alla frontiera) e due verranno portati presso un Centro di identificazione ed espulsione.

Indagati complessivamente sei uomini: tre italiani (uno per violazione del foglio di via obbligatorio, uno per spaccio di droga e uno per violazione degli obblighi di sorveglianza speciale), un romeno (per violazione di provvedimenti dell'autorità) e due marocchini (per clandestinità). Inoltre sono stati emessi fogli di via obbligatori dal comune di Milano per uno srilankese e sei italiani.