Nasconde la droga nel rossetto: arrestata spacciatrice

Si aggirava in auto nella frazione Groppello di Cassano d'Adda senza apparente motivo, nella serata di domenica 22 gennaio. I carabinieri, dopo averla notata per caso, hanno deciso di tenerla d'occhio. Ad un certo punto un uomo si è avvicinato al finestrino e si è poi allontanato immediatamente.

I militari hanno quindi seguito la donna al volante dell'auto fino a via Milano, dove hanno intimato l'alt. Nella borsa, dentro il cilindro di un rossetto, sono state trovate tre "palline" di cocaina. La donna aveva anche 270 euro in contanti. A casa altri sei grammi di cocaina, 2.300 euro in contanti e tutto il materiale per confezionare le dosi di droga. La donna, 39enne albanese incensurata, è stata arrestata.