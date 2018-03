Maxi blitz nel bosco dello spaccio dell'Alto Milanese, 4 arresti

Non solo Rogoredo e le Groane: il Milanese ha un terzo "bosco della droga", che condivide con la provincia di Varese. E' il Bosco del Rugareto, che si estende ad est della Valle Olona e in provincia di Milano lambisce Rescaldina. Gli spacciatori si sono insediati nell'area, soprattutto le parti più nascoste, e tutto il parco è monitorato dalle loro "vedette".

Un maxi blitz pomeridiano delle forze dell'ordine ha portato a quattro persone arrestate e sette denunciate. La retata è stata compiuta da oltre cento uomini dei carabinieri, della polizia e della guardia di finanza, quest'ultima anche con le unità cinofile, grazie a cui sono state scoperte e sequestrate diverse dosi di stupefacenti.

In tutto sono state controllate circa 150 persone. Tre dei quattro arrestati avevano a che fare con lo spaccio, mentre un quarto uomo è stato sorpreso con la refurtiva di un furto in casa appena compiuto: anche per lui sono scattate le manette.