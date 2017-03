Era il "boss" dello spaccio davanti alle scuole di Cimiano, arrestato

Guadagnava circa cinquantamila euro al mese fornendo di hashish una "rete" di piccoli spacciatori che vendevano la droga nei giardinetti e sui marciapiedi limitrofi ad alcune scuole di Cimiano: il Natta, il Besta e il Maxwell in via Don Calabria e poi il Molinari in via Crescenzago. Conosceva bene la zona perché vive in via Rizzoli e altrettanto bene quelle scuole perché, di lavoro, trasporta il cibo di una società che gestisce le mense scolastiche a Milano.

Gli agenti del commissariato Lambrate sono andati a prenderlo a colpo sicuro, la mattina di sabato 11 marzo, fingendosi postini con una raccomandata. In cucina, sul piano cottura, c'erano 60 grammi di hashish e 600 euro in banconote da 50. Su una sedia uno zainetto con 440 grammi e un bilancino di precisioe. In cantina il grosso della droga: due chili e mezzo suddivisi in cinque panetti. Estranea ai fatti la sua compagna, dieci anni più giovane.

Da qualche tempo il commissariato monitorava lo spaccio davanti alle scuole della zone: il 7 marzo, in particolare, era stato bloccato un ventenne, T.P., che ha permesso di risalire al fornitore all'ingrosso, appunto Massimo Marzio. Questi vendeva l'hashish a "pacchetti" da cento grammi alla volta, proprio la quantità trovata addosso a T.P., che è stato indagato a piede libero.

Il 46enne è stato arrestato. Ha due precedenti, uno per furto e uno per droga, molto vecchi. La particolarità è che vendeva droga a credito ai piccoli spacciatori, i quali a loro volta facevano lo stesso con i giovanissimi acquirenti. Se qualcuno non riusciva a pagare, era di fatto "costretto" a spacciare droga a sua volta per ripianare il debito.