Spaccio in strada sotto gli occhi dei carabinieri: arrestato

Ha ceduto hashish in strada ad un suo cliente sotto gli occhi dei carabinieri di Cassano d'Adda, che sono intervenuti per fermare l'uomo.

E' successo a Seggiano di Pioltello nella notte tra giovedì 1 giugno e venerdì 2. Si tratta della frazione nella quale è compreso il noto quartiere Satellite. I carabinieri hanno verificato che il pusher aveva venduto due grammi e mezzo di hashish ad un 29enne dell'Ecuador, e con sé aveva un altro mezzo grammi di hashish oltre a quindici euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza "legale".

Droga e denaro sono stati sequestrati. Lo spacciatore, un 21enne marocchino sconosciuto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e chiuso in camera di sicurezza in attesa del direttissimo, previsto per sabato 3 maggio.