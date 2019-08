Dosi di "ice" in casa: preso pusher di shaboo

I poliziotti sono andati a casa sua per controllare che stesse rispettando le prescrizioni del giudice. E da quella stessa casa lo hanno portato via in manette.

Un uomo di quarantacinque anni, un cittadino filippino regolare in Italia, è stato arrestato mercoledì sera dagli agenti del Commissariato Scalo Romana con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nonostante fosse sottoposto a misure di sorveglianza, il 45enne - che vive in zona piazza Angilberto II, è stato trovato in possesso di 0,4 grammi di "cloridato di metnfetamina", lo shaboo tanto diffuso nelle comunità asiatiche che viene venduto in dosi di un decimo di grammo, oltre che di materiale per confezionare le dosi e bilancino di precisione. A quel punto, l'uomo è stato arrestato.