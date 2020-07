Milano, spacciano shaboo in strada: pusher tentano la fuga, ma vengono inseguiti e presi

Hanno "chiuso l'affare" nel posto sbagliato in un momento decisamente sbagliato. Due ragazzi - un 20enne e un 24enne, entrambi cittadini marocchini - sono stati arrestati nella notte tra domenica e lunedì dalla polizia con l'accusa, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I guai per i due sono iniziati poco prima delle 2.30, quando una Volante di passaggio in piazzale Corvetto li ha visti cedere qualcosa a un terzo uomo in bici, che alla vista degli agenti si è subito allontanato riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Lo stesso hanno cercato di fare i due pusher, che di corsa hanno imboccato corso Lodi e poi viale Lucania, dove però sono stati raggiunti e fermati dai poliziotti. I pusher sono stati trovati in possesso di 7 grammi di shaboo, la droga molto diffusa nelle comunità asiatiche - di solito è venduta dai filippini - che viene venduta a dosi da 0,1 grammi per i suoi effetti molto potenti, di dieci volte superiori alla cocaina. In tasca la coppia aveva anche 190 euro, che secondo gli investigatori erano stati guadagnati proprio spacciando.