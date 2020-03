Coronavirus, non si ferma lo spaccio in strada: arrestato un 32enne pieno di hashish

Lo hanno fermato per strada, durante uno dei controlli che le forze dell'ordine stanno conducendo in tutta Italia per verificare che vengano rispettate le disposizioni del decreto della presidenza del consiglio dei ministri riguardo all'emergenza Coronavirus. Come è noto, non si può uscire se non per comprovate e urgenti ragioni o necessità.

L'uomo in questione, un marocchino di 32 anni, fermato mercoledì 18 marzo nel pomeriggio in via Montegani nel quartiere dello Stadera, dalla banca dati è risultato senza fissa dimora, oltre che irregolare in Italia e pregiudicato. E, sottoposto a perquisizione personale, è stato trrovato dai carabinieri della stazione Gratosoglio in possesso di 100 grammi di hashish e 125 euro in contanti, provenienti dall'attività di smercio della droga.

I carabinieri lo hanno quindi arrestato per spaccio di droga, trattenendolo in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.