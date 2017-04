Droga nascosta in lavatrice: arrestato un pusher di via Gola

Spacciava nella sua abitazione il pusher che la polizia ha incastrato in via Gola nel primo pomeriggio del 25 aprile.

Tutto è incominciato verso l'una, quando gli agenti di una volante hanno notato movimenti strani vicino ad un portone della strada, ed in particolare un chiaro passaggio di oggetti e denaro tra due uomini.

Gli agenti hanno quindi bloccato uno dei due, un egiziano di 36 anni irregolare in Italia e senza precedenti con l'identità da lui riferita, ed hanno perquisito l'abitazione in cui, apparentemente, vive da solo.

All'interno dell'alloggio l'uomo aveva sei grammi di cocaina, nascosti dentro un calzino riposto nella lavatrice, e trecento euro in contanti di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Droga e banconote sono state sequestrate e lui è stato arrestato per spaccio.