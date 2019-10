Spacciava al parcheggio di un megastore, arrestato dai carabinieri

Per spacciare dava appuntamento ai clienti nel parcheggio di un grande negozio dell'hinterland di Milano. Lavorava in quella zona, per cui si trattava di un "punto d'appoggio" comodo per lui. Ci arrivava in auto, scambiava la droga con i soldi dovuti e poi se ne andava. Un via vai che ha insospettito più d'una persona.

Le segnalazioni sono iniziate ad arrivare ai carabinieri della stazione di Trezzano sul Naviglio, che hanno fatto le indagini del caso e, alla fine, hanno arrestato lo spacciatore. Si tratta di un italiano di Settimo Milanese. Ha 31 anni e qualche precedente per droga. I militari si sono appostati al parcheggio del Viridea di Cusago, il luogo segnalato in cui avveniva l'inusuale via vai, e non ci hanno messo molto a individuare il pusher.

La droga nel box

Compreso che non portava con sé il "grosso" della droga da smerciare, lo hanno seguito fino a casa e lo hanno fermato. Perquisendo il suo box, hanno trovato due involucri con 320 grammi di marijuana, 520 euro in contanti e il materiale per confezionare le dosi. Nessun dubbio sulla sua "attività secondaria". L'uomo è stato quindi arrestato per spaccio.