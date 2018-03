Nasconde nella lavatrice 17mila euro di shaboo: ghisa arrestano un ragazzo di 25 anni

Aveva nascosto nella lavatrice oltre 17mila euro di shaboo (droga sintetica molto in voga tra gli asiatici) e aveva addosso oltre 14 grammi della stessa metanfetamina. Per lui sono scattate le manette. È successo nella serata di giovedì 8 marzo a Quarto Oggiaro, nei guai un cittadino cinese di 25 anni, fermato dalla polizia locale mentre spacciava in strada. Ma è l'ultimo di una serie di arresti messi a segno dai ghisa di Milano che, nell'ultima settimana, hanno fatto scattare le manette per cinque persone e hanno portato al sequestro di 96 grammi di shaboo, oltre a 4.150 euro in banconote. La notizia è stata diramata da Piazza Beccaria con una nota.

Altri due pusher della metanfetamina bianca sono stati arrestati in via Padova, nei guai due giovani cittadini cinesi di 22 e 27 anni. Il primo pusher è stato fermato mentre vendeva la sostanza in ciabatte sotto casa, e quando gli agenti sono saliti in casa per perquisirla hanno trovato il 27enne e oltre 18 grammi di shaboo.

Gli ultimi due pusher, di 22 e 23 anni, sono stati arrestati il 7 marzo scorso in piazza Gasparri. Questa volta il più giovane, fermato per un controllo, ha tentato di fuggire dentro un palazzo, buttando in un’aiuola una bustina con 0,1 grammi di shaboo. La successiva perquisizione in casa porta all’arresto del complice e al ritrovamento di 4,8 grammi di metanfetamina e 170 euro.

"Vagliamo sempre molto attentamente le segnalazioni che ci vengono fatte sui luoghi di spaccio – spiega il comandante della polizia locale Marco Ciacci – anche se non sempre è possibile intervenire per fermare in flagranza il venditore. Questa droga, venduta prevalentemente da giovani di origine cinese, viene consumata da persone provenienti in genere dalle Filippine, dove è molto diffusa. È un eccitante che ha conseguenze devastanti, sia a livello fisico data la sua assuefazione praticamente immediata e i danni provocati a reni e cuore, sia a livello psicologico che si manifesta con allucinazioni, paranoie e aggressività".