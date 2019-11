Milano, sale sul bus e spara sei colpi di pistola: 21enne identificato grazie a questo video

La mattina di lunedì 11 novembre, con nonchalance, era salito a bordo di un bus della linea 67 all'altezza della fermata 'Quinto Romano'. Senza battere ciglio aveva tirato fuori una pistola e aveva esploso sei colpi di pistola in aria, nonostante la presenza di una bambina con la madre. Poi, tra le urla e il fuggi fuggi degli altri passeggeri, era scappato a piedi.

I poliziotti delle volanti, arrivati subito sul posto, avevano rinvenuto sei bossoli in tutto: due sul mezzo e quattro nelle immediate vicinanze ma più di tutto per individuarlo sono stati utili i video ripresi dalle telecamere di sicurezza sull'autobus: il ragazzo, un 20enne italiano, è stato denunciato – a piede libero - per interruzione di pubblico servizio ed esplosioni pericolose perché la pistola era una scacciacani Bruni, identica alla Walter Ppk, e sparava a salve.

Il precedente: spari contro un bus della linea 76

Si tratta in realtà di un personaggio già noto alle forze dell'ordine per episodi gravi come minacce e danneggiamento. Basti pensare che a giugno, era stato protagonista di un episodio analogo contro un bus della linea 76. In quel caso, aveva sparato contro le gomme del bus.

Nel corso della perquisizione domiciliare i poliziotti hanno rinvenuto una sorta di piccolo arsenale. Una pistola scacciacani marca Bruni 8mm priva di tappo rosso con caricatore, dieci cartucce 8 mm, cinquante cartucce 9 mm, un coltello a farfalla, otto coltelli Opinel con blocco lama, tre coltelli blocco lama e due coltellini svizzeri.