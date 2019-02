Limbiate, padre spara al figlio davanti alla fidanzata: gravissimo un uomo di 37 anni

Spari a Limbiate nella tarda mattinata di venerdì 8 febbraio. Intorno alle 12.30 un uomo di 37 anni è stato colpito alla coscia destra da un colpo di arma da fuoco. A sparare, secondo quanto riferito dagli investigatori, sarebbe stato il padre 66enne al culmine di una furibonda lite.

Tutto è accaduto all'interno della loro abitazione di via Turati, davanti alla fidanzata 34enne del ragazzo. Secondo quanto trapelato sembra che la lite tra i due, entrambi pregiudicati, sia nata per motivi economici. Stando a una prima ricostruzione pare che il padre abbia sparato al figlio e quest'ultimo si sia trascinato fino in strada dove il litigio è proseguito.

Spari a Limbiate: grave un uomo

Sono subito scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso. L'uomo è stato stabilizzato e accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo, come riferito dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio e del nucleo investigativo di Monza che stanno effettuando i rilievi e hanno avviato le indagini. Il padre di 66 anni è stato portato in caserma dai carabinieri per essere ascoltato. Per il momento non è stata trovata l'arma che ha sparato, secondo gli investigatori sarebbe un Revolver; la pistola non sarebbe stata detenuta regolarmente.