"C'è un uomo che sta sparando dalla finestra", i carabinieri denunciano un 69enne a Milano

"C'è un uomo con un fucile, sta sparando dalla finestra". Erano di questo calibro le telefonate arrivate ai carabinieri nella serata di domenica. Tutte raccontavano di una persona affacciata ad una finestra di una palazzina con in mano un fucile, che sparava contro la palazzina di fronte.

L'allerta è quindi scattata immediata. Sul posto, in via Taormina a Milano, sono arrivati subito i militari del Nucleo Radiomobile. Attorno alle 19. Sono loro a capire fin dal primo istante che si tratta di un fucile ad aria compressa.

Milano, uomo spara dalla finestra: denunciato

Contro il protagonista, un uomo italiano di 69 anni, scatta subito una denuncia per accensione ed esplosioni pericolose. Nella sua abitazione i poliziotti hanno ritrovato complessivamente due fucili ad aria compressa, un Umarex e un Sheridan, e tre riproduzioni di pistole: una Beretta e Walther.

Non è la prima volta che qualcuno con un fucile d'aria compressa 'semina' il panico tra i cittadini. Qualcuno in altri episodi di cronaca le ha utilizzate come delle vere e proprie armi. In questo caso, a quanto pare, il 69enne, che non ha famiglia e vive da solo in casa, non voleva fare male a nessuno. Sparava solo per gioco, senza una vera e propria ragione, hanno spiegato i carabinieri intervenuti.