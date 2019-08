La "notte da leoni" di un uomo: sesso con la prostituta, poi spara, la rapina e si accoltella

Prima l'ha portata in un motel e insieme hanno consumato un rapporto sessuale. Poi, arma in pugno, l'ha rapinata. Quindi, è tornato a casa da mamma e papà e si è quasi ammazzato.

Notte decisamente folle quella tra venerdì e sabato per un uomo di trentacinque anni, che al momento si trova ricoverato in codice rosso all'ospedale Sacco ed è formalmente in stato di arresto con l'accusa di rapina aggravata.

La sua "notte da leoni" è iniziata in via Lombardi, dove ha "agganciato" una prostituta di ventisei anni, con cui è andato al vicino "Motel Silver". Ad incontro finito, l'uomo ha riaccompagnato la giovane, ma prima di lasciarla andare via ha estratto una pistola - in realtà a pallini -, ha esploso un colpo in aria e l'ha obbligata a consegnargli la borsa con all'interno cinquecento euro in contanti, documenti e cellulare.

La stessa vittima è riuscita ad allertare la polizia, che è risalita all'identità dell'aggressore grazie ai documenti che lui stessi aveva lasciato in albergo per la registrazione. Così, alle 3.55, gli agenti sono andati in via Ceriani - dove il 34enne vive con la mamma e il padre, che in quel momento dormivano - e lo hanno trovato in un lago di sangue con ferite da arma da taglio al torace e al collo, che lui stesso si era inferto.

L'uomo è stato soccorso e portato in codice rosso al Sacco, dove si trova ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Nella sua macchina gli investigatori hanno anche recuperato la pistola e la borsa della vittima.