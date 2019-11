Sparatoria in un bar, uomo di 40 anni gravissimo in ospedale

Sparatoria all'interno di un bar di Limito di Pioltello nella serata di sabato 16 novembre. La vittima, un uomo di quarant'anni, è gravissima in ospedale dopo avere ricevuto almeno una pallottola all'addome.

Tutto è accaduto all'interno del bar Piper, in via Palermo, pochi minuti prima delle otto di sera. Secondo le prime informazioni, un uomo di quarant'anni è stato raggiunto da un colpo di pistola all'addome. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con due ambulanze ed un'automedica.

In codice rosso in ospedale

Il ferito è apparso in gravissime condizioni. Meno di un'ora dopo, è arrivato in ambulanza al San Raffaele, in codice rosso. Nel frattempo, nella frazione di Limito sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda per avviare le indagini sull'accaduto. E poco più tardi, un altro uomo si è presentato spontaneamente al pronto soccorso dell'ospedale di Cernusco sul Naviglio riferendo genericametne di essere stato ferito in un bar di Pioltello. Una versione in fase di verifica sempre da parte dei militari.