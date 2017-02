Sparatoria a Milano: colpi di pistola esplosi contro il titolare di una lavanderia a Bruzzano

Misteriosa sparatoria a Milano. Un uomo di cinquantuno anni è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco ‌in via Achille Fontanelli, in zona Bruzzano. L'episodio, sul quale indaga la polizia di Stato, si è verificato poco prima della mezzanotte tra mercoledì e giovedì.

Stando al racconto della vittima - un pregiudicato italiano e titolare di una lavanderia - a sparare, al termine di un diverbio, sarebbero stati due uomini a lui non noti. La lite tra i tre sarebbe scaturita per cause ancora da chiarire, secondo la questura.

L'uomo è stato colpito ad una gamba e non è in pericolo di vita. Il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza lo ha trasportato all'ospedale di Niguarda.