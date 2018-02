Sparatoria in strada a Busto Garolfo, ragazzo di 27 anni ferito a colpi di pistola: è grave

Qualcuno ha aperto il fuoco contro di lui in strada, quindi sarebbe salito a bordo di un'auto e avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Lui, invece, si sarebbe trascinato, ferito, all'interno di un bar dove si sarebbe poi accasciato al suolo.

Serata di sangue, quella di mercoledì, a Busto Garolfo, nel Milanese, teatro di una sparatoria avvenuta in via Mazzini all'angolo con via Cadorna, pieno centro città. Lì, pochi minuti dopo le 20.30, un ragazzo di ventisette anni di nazionalità albanese è rimasto vittima di un agguato.

Stando alle prime informazioni apprese, il giovane sarebbe stato ferito a colpi di pistola all'addome mentre si trovava in strada. Dopo gli spari, il ventisettenne sarebbe riuscito ad arrivare fino ad un bar - il bar Crystal, distante meno di cento metri -, dove i presenti avrebbero dato l'allarme.

Soccorso da un'ambulanza e un'auto medica, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Legnano in condizioni gravissime. L'aggressore, secondo quanto riferito da alcuni testimoni ai carabinieri di Legnano, sarebbe invece scappato in auto dopo aver sparato almeno tre o quattro colpi.