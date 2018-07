Milano, spari nel campo nomadi di via Chiesa Rossa: uomo ferito da un colpo di pistola

Spari giovedì mattina nel campo nomadi di via della Chiesa Rossa. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 11, quando diversi residenti hanno segnalato al 112 alcuni colpi di pistola.

Al loro arrivo sul posto, infatti, gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato un uomo di trenta anni - D. D. - ferito a una gamba. Alcune persone lo stavano trasportando in ospedale autonomamente con un'auto privata. La vittima, stando a quanto finora raccolto, sarebbe stata colpita da un proiettile al polpaccio sinistro.

Soccorso da un'ambulanza e un'auto medica del 118, il trentenne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano: le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

Le indagini sono affidate alla Mobile, che sta ora ascoltando i testimoni per ricostruire i motivi della lite e accertare chi sia stato ad aprire il fuoco.

