Cinisello, agguato in strada: uomo di 36 anni ferito a colpi di pistola in via Machiavelli

Prima il rumore di un motorino. Poi gli spari, il sangue e le sirene di ambulanze e forze dell'ordine. Sparatoria nella notte tra venerdì e sabato 15 settembre in via Nicolò Machiavelli a Cinisello Balsamo, ferito un uomo di 36 anni di origine marocchina; colpito alla coscia da un colpo di arma da fuoco.

Tutto è accaduto poco prima della 1; a sparare, secondo quanto trapelato, sarebbero stati due uomini a bordo di uno scooter. Il motorino, stando a una primissima ricostruzione, si sarebbe avvicinato a lui e pochi attimi dopo è stato aperto il fuoco. Il 36enne, già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti di droga, si è accasciato al suolo in una pozza di sangue col femore rotto dalla pallottola.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che lo hanno accompagnato al Policlinico di Milano. Sul posto sono intervenuti sia carabinieri che agenti della questura di Milano con la scientifica. Sul caso indagano gli ingestigatori di via Fatebenefratelli.

Sparatoria in piazza Gasparri a Milano

Solo pochi giorni fa, nella mattinata di martedì 11 settembre, si era verificata una sparatoria in Piazza Gasparri a Milano, ma in quel caso non c'erano feriti. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri ad aprire il fuoco, intorno alle 11, sarebbe stato un uomo in scooter che aveva estratto l'arma e sparato contro un secondo uomo che era seduto fuori da un locale. La vittima designata, mancata dai proiettili, a sua volta aveva risposto al fuoco, non colpendo il rivale.