Blitz punitivo contro il cognato dopo lite in famiglia: lo picchiano e gli sparano | Video

Il primo giorno dell'anno avevano sparato contro un trentaseienne tunisino, gambizzandolo. L'episodio aveva scosso - e non poco - l'intera cittadina di Corsico. A distanza di due mesi e mezzo, i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato due cittadini italiani pregiudicati: O. A. trentanovenne e A. A. cinquantaduenne. L'agguato era avvenuto nei pressi di un bar di viale della Resistenza.

Video | L’uomo aggredito fuori dal bar dal cognato e il complice

I militari erano intervenuti sul posto su richiesta di alcuni residenti che avevano riferito di una sparatoria in strada. All’arrivo dei carabinieri, la vittima era stata trovata a terra con ferite agli arti inferiori. I due aggressori, invece, erano fuggiti su un’utilitaria bianca.

Le attività investigative, condotte dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Corsico, hanno permesso sin da subito di circoscrivere l’origine dell’evento a questioni di natura familiare, essendo il trentanovenne cognato della vittima, un’italiana qurantenne.

La relazione tra i due - secondo quanto riferito dall'Arma -, oramai da diversi mesi, attraversava un momento di difficoltà e, all’inizio dell’anno, a seguito di un litigio tra il tunisino ed il padre della donna, è scattata la spedizione punitiva: O. A., dopo essersi dato appuntamento con il complice, ha raggiunto il trentaseienne presso il bar, invitandolo a seguirlo all’esterno, dove lo ha improvvisamente aggredito con calci e pugni.

A. A., estratta la pistola calibro 7,65, detenuta illegalmente, ha esploso quattro colpi, centrando la vittima due volte. Mentre il tunisino veniva trasportato in codice giallo presso l’ospedale San Paolo di Milano, con una prognosi superiore ai quaranta giorni, i due aggressori, allontanatisi in auto, hanno fatto rientro presso le rispettive abitazioni, come se nulla fosse accaduto.

Raggiunti dal provvedimento, il trentanovenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre il cinquantaduenne è stato portato a San Vittore. Dovranno rispondere di detenzione illegale di arma da fuoco e lesioni personali aggravate in concorso.

VIDEO | SPARATORIA A CORSICO, I RILIEVI DEI CARABINIERI