Spara al titolare di una lavanderia a Bruzzano: lo incastrano le telecamere, arrestato 37enne

Aveva gambizzato un uomo di cinquantuno anni con un colpo d'arma da fuoco ‌in via Achille Fontanelli, in zona Bruzzano, il 15 febbraio. Arrestato un trentasettenne italiano, è accusato di lesione aggravata e porto d'armi.

La sparatoria, sulla quale ha indagato il commissariato Comasina, si era verificato intorno alla mezzanotte. Stando al racconto della vittima - un pregiudicato italiano e titolare di una lavanderia - a sparare, al termine di un diverbio, sarebbero stati due uomini a lui non noti. La lite tra i tre sarebbe scaturita per cause ancora da chiarire, secondo la questura.

L'arrestato è stato identificato anche grazie ai video della telecamere di sicurezza, che quel giorno ripresero la scena.