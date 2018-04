Milano, spari in appartamento, due feriti: uno è in pericolo di vita

Spari a Milano in un appartamento di via Sant'Erlembardo, in zona Gorla, vicino al Parco di Villa Finzi. E' successo sabato mattina. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero due uomini originari dell'Europa dell'Est.

Uno di questi, ferito al torace e alla schiena, è in pericolo di vita ed è stata trasportata al Niguarda. L'altro ha riportato invece soltanto ferite superficiali alla testa ed è stato portato al San Raffaele. Pare che siano stati esplosi diversi colpi di pistola all'interno dell'abitazione. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia Porta Monforte.