Basiglio, omicidio alle porte di Milano: sparano in testa ad un uomo in una cascina

La prima richiesta d'aiuto al 118 è arrivata alle 7.33 di lunedì. Un uomo di 64 (Giuseppe Giuliano, chi è la vittima) è stato ritrovato ferito da un proiettile (o forse vari) che gli ha perforato la testa. Si trovava lungo la strada, a Cascina Vione, nel territorio comunale di Basiglio, comune alle porte di Milano.

Sul posto intervengono immediatamente i carabinieri della Compagnia Abbiategrasso e il 118. Il ferito, un uomo italiano, è in gravissime condizioni. Viene subito portato all'ospedale di Rozzano.

Omicidio a Basiglio (Milano)

I militari non hanno dubbi sul fatto che si tratti di un tentato omicidio (le indagini e la ricostruzione). Sul posto sono presenti anche i carabinieri del reparto scientifico per fare i rilievi e riuscire a ricostruire in fretta l'accaduto.

Per ora non ci sono ipotesi sulla dinamica ma nel frattempo il 64enne lotta tra la vita e la morte in ospedale.