Milano, sparatoria in strada: due uomini si "sfidano" fuori da un bar a colpi di pistola

Sparatoria in strada martedì mattina in piazza Gasparri. Alcuni colpi di pistola, sembra almeno dieci, sono infatti stati esplosi sotto i portici della piazzetta, in zona Comasina, tra le Poste e un bar.

Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri, alle 11 un uomo in scooter si è fermato, ha estratto la pistola e ha sparato contro un secondo uomo che era seduto fuori dal locale. La vittima designata, mancata dai proiettili, ha a sua volta risposto al fuoco, non colpendo il rivale.

I due sono poi fuggiti, sembrerebbe a bordo di due motorini.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Nessuno è rimasto ferito, ma i proiettili hanno colpito il vetro di un'auto che era parcheggiata. Una donna di quarantuno anni, stando a quanto riferito dalla centrale operativa di Areu, ha avuto un malore dopo aver sentito i colpi: la signora è stata visitata sul posto e ha poi rifiutato il trasporto in ospedale.

Il 17 agosto del 2016 proprio piazza Gasparri era stata teatro di una rapina alle Poste che era finita con un agente in ospedale, ferito da un colpo di pistola partito dalla sua stessa arma dopo una colluttazione con il malvivente.