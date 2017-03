Sparatoria all'esterno di un bar a Quarto Oggiaro: ragazzo ferito da un proiettile

Sparatoria in via Longarone, a Quarto Oggiaro. Venerdì pomeriggio 'movimentato' nel noto quartiere alla periferia di Milano.

Intorno alle diciassette un ragazzo di ventisette anni, un cittadino italiano, è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco.

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con un'automedica e un'ambulanza in codice rosso, poi declassato in giallo. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Sacco e non è in pericolo di vita, fanno sapere a MilanoToday dalla centrale operativa.

Sul caso indaga la polizia di Stato, arrivata nel luogo della sparatoria, all'esterno di un bar, quasi subito dopo. Non è ancora chiaro che cosa sia avvenuto.