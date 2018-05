Sparatoria in viale Testi: arrestato un anziano di 81 anni, ferì una trans con un colpo di pistola

Dopo averle pagato la prestazione sessuale. L'aveva riaccompagnata sul marciapiedi di viale Fulvio Testi e prima di lasciarla le aveva detto: "Tu domani non starai qua. Domani ne avrai nuovamente". Parole alle quali la transessuale brasiliana di 36 anni non aveva prestato attenzione.

Fino a quando un'oretta dopo, l'uomo è tornato a bordo della sua utilitaria, ha abbassato il finestrino ed ha sparato un colpo di pistola contro di lei. E' stato arrestato, a quasi un mese dal fatto, un pensionato di 81 anni.

L'uomo, un vedovo italiano con diversi precedenti penali, è stato incastrato dalle telecamere presenti lungo il percorso che da viale Fulvio Testi - angolo via Santa Marcellina - porta fino a casa della transessuale. Lì, infatti, avevano consumato il loro rapporto. La targa della vettura – emersa dai filmati - ha portato gli investigatori dei carabinieri direttamente in zona Largo dei Gelsomini, dove vive l'81enne.

I militari della Compagnia Porta Monforte lo hanno arrestato con l'accusa di lesioni aggravate. La brasiliana, infatti, ha riportato una prognosi di 60 giorni perché il proiettile l'ha centrata in pieno sulla mano.

L'anziano, al momento dell'arresto, non ha spiegato l'accaduto ed anche la transessuale ha detto che si trattava di un cliente del tutto nuovo. Le era sembrato, però, una persona normale, stando ai militari. Il movente dell'assalto resta un mistero così come non è stato scoperto il nascondiglio dell'arma, una calibro 7x65, ancora non trovata.