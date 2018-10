Sparatoria in tribunale, i genitori dell'avvocato ucciso: "Lo Stato ci ha dimenticati"

Erano le 11 di mattina di un giovedì qualunque, quando il 9 aprile 2015 l'avvocato 37enne Lorenzo Alberto Claris Appiani, il giudice Ferdinando Ciampi e l'immobiliarista Giorgio Erba persero la vita colpiti dai proiettili che Claudio Giardiello, il 57enne imputato per un fallimento immobiliare, fece esplodere all'interno di un'aula del Tribunale di Milano. Nella sparatoria rimasero feriti anche il nipote dell'omicida, Davide Limongelli, e il commercialista Stefano Verna. Oggi a tre anni dalla strage i genitori dell'avvocato Lorenzo Alberto Claris Appiani lamentano di essere stati completamente abbandonati dallo Stato.

Padre e madre della giovane vittima, saliti sul palco del teatro San Babila nel corso di 'Mythos Festival', con l’Unione Nazionale Vittime, hanno raccontato di essere rimasti soli ad affrontare rabbia e dolore, lunghi processi e atti che non hanno ancora fatto giustizia. Lo scrive Il Giorno. La mamma dell'avvocato deceduto, in particolare, ha voluto condividere una riflessione sulla giustizia e sul rito abbreviato, che consente agli imputati di ottenere uno sconto pari a un terzo della pena. La donna, a sua volta avvocato, ha criticato questa tipologia di processo, che insieme ad altre norme del diritto penitenziario, porta a "condanne a 16 anni di carcere per un omicidio semplice", permettendo ai colpevoli di uscire dopo solo 8 anni con la libertà condizionale.

L'impressione dei genitori di Lorenzo Alberto Claris Appiani è che le istituzioni, incapaci di fare giustizia, li abbiano abbandonati. Attualmente i coniugi stanno combattendo una battaglia legale per vedere riconosciute le responsabilità di chi permise all'omicida Giardiello - che sta scontando l'ergastolo - di entrare in Tribunale armato di pistola.